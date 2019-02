Sube gasolina 7% en fin de semana

Luego de las variaciones que ha registrado en los últimos meses el precio de las gasolina, este fin de semana las estaciones de servicio de Piedras Negras reportaron un aumento de casi 7 por ciento, sin que expendedores precisaran las causas.De acuerdo a Carlos Mario González Rodríguez, representante de Grupo Gasco, los incrementos o decrementos que registran los combustibles están en función al costo al que ellos adquieren el energético.Explicó que no hay una causa determinada, no obstante de acuerdo al precio de adquisición, este se traslada al precio final.Este lunes el precio de la gasolina se adquirió en gasolineras locales en $15.83 el litro de Magna y en 16.90% el litro de Premium.Al respecto, González Rodríguez sostuvo que desde hace poco más de un mes que no se presentaba aumento, por lo que consideró que el precio se mantendrá estable.