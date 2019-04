Sube la demanda en licencias por multas

Con el “periodo de gracia” terminado para el pago de derechos vehiculares, se ha incrementado el número de trámites para licencias de conducir en las oficinas de Secretaria de Transporte, así señaló el delegado regional, Raúl Calvillo Espinosa.“Me llegué a enterar por medios de comunicación que han detenido a algunas personas por no traer placas, o no haber tenido la licencia de conducir; y por este motivo sí se nos ha incrementado mucho la influencia en esta semana”, señaló Calvillo Espinosa.Informó que aproximadamente se están atendiendo 150 personas al día, ya que hay mucha urgencia y demanda por las licencias, pues es uno de los requisitos para realizar los trámites vehiculares.Concluyó diciendo que no han recibido instrucciones por parte del Estado para proceder con los operativos de transporte, sin embargo están pendientes, debido a que esta secretaría asiste como apoyo para otras dependencias, tales como Fuerza Coahuila o Recaudación de Rentas.150 trámites por día realizan en la dependencia