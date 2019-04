Sube la venta de música en el mundo

Las ventas de música en el mundo subieron 9.7% en 2018, en un cuarto año consecutivo de crecimiento alimentado por el streaming a pesar de las fuertes disparidades regionales, según cifras difundidas ayer en Londres por los profesionales del sector."Hace unos años, esto era un festival de lágrimas, sólo teníamos malos resultados para anunciar”, declaró la directora de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), Frances Moore, durante la presentación del informe anual de la organización."Con un cuarto año de crecimiento, creo ahora poder ser mucho más optimistas”, agregó.En total, las ventas de música el año pasado alcanzaron 19 mil 100 millones de dólares. Pero tras esta cifra se ocultan dos dinámicas opuestas.El mercado del streaming (por suscripción o gratuito con publicidad), en plena expansión, registró un crecimiento de 34% y alcanzó los 8 mil 900 millones de dólares de cifra de negocios.Esto permitió compensar ampliamente la caída en las descargas de pago (-21.2%) y en las ventas físicas de discos (-10.1%).Esta evolución consolida la nueva configuración de la industria musical: esta sólo obtiene una cuarta parte de sus beneficios de las ventas físicas, casi la mitad menos que del streaming (47%). Le siguen los espectáculos y conciertos (14%) y las descargas (12%).Pese al lugar creciente de las plataformas de escucha legal, el pirateo está lejos de haber desaparecido."Este representa 120 millones de usuarios por mes”, precisó Moore. “Es un pirateo que busca descargar y poseer la música a partir de plataformas de streaming. También hay discografías completas que siguen siendo accesibles en los torrentes u otras formas de descarga”, lamentó.A nivel regional, aparecen disparidades muy importantes: en Norteamérica, donde la transición de los formatos físicos a los digitales está muy avanzada, las ventas aumentaron un 14% en 2018, frente a sólo 0.1% en Europa.El mercado más dinámico sigue siendo, como el año anterior, América Latina, con un crecimiento de 16.8%. Hay descenso en venta física y descarga, pero ascenso en streaming.En cabeza de las listas compiladas por la IFPI, se sitúan la artista cubano-estadunidense Camila Cabello, el rapero canadiense Drake y el cantante de pop británico Ed Sheeran para la venta de sencillos. En cuanto a los álbumes, la banda original de la película El gran showman (2017), el grupo surcoreano BTS y Lady Gaga ocupan los primeros lugares.Camila Cabello (ft. Young Thug) - Havana. 19 millones.Drake - God’s Plan. 15.3 millones.Ed Sheeran - Shape Of You. 14.9 millonesVarios artistas. El gran showman. 3.5BTS – LOVE YOURSELF. Answer. 2.7 millonesBTS – LOVE YOURSELF. Tear. 2.3 millones.