Sube rating del Oscar

La audiencia de televisión en Estados Unidos de la primera transmisión de los premios de la Academia sin un anfitrión en 30 años subió levemente con respecto al año anterior, mostraron datos preliminares, según reportes de publicaciones de Hollywood.Los primeros ratings de medición de mercado de la transmisión, de tres horas y 20 minutos, fueron más altos que los resultados preliminares comparables de Nielsen del año pasado, reportaron Variety, The Hollywood Reporter y Deadline Hollywood.Los números de la audiencia final de la transmisión de 2018 los Oscar por ABC, de Walt Disney Co, habían sido los más bajos de la historia.El show de este año, que fue unos 40 minutos más corto que el programa del año pasado, tuvo un rating de 20.1 en los hogares medidos por el mercado, un 6 por ciento más alto que el 18.9 por ciento del año pasado, dijo Variety. ABC difundirá los números actualizados más tarde el lunes.Green Book le ganó a Roma al llevarse el domingo el Oscar a Mejor Película.Los detalles sobre la transmisión de la ceremonia habían sido escasos. El programa comenzó con un monólogo tradicional que bromeó sobre celebridades y políticos, aportando un factor de curiosidad a la última y más importante entrega de premios de la temporada.El comediante Kevin Hart renunció a ser anfitrión en diciembre después de que salieron a la luz tuits homofóbicos del pasado. Ésta fue la segunda vez que el show se realiza sin un anfitrión en sus 91 años de historia.Los Oscar 2019 fueron una victoria para películas que cuentan historias desde distintas perspectivas raciales y culturales, un cambio importante tres años después de que los principales premios de la industria cinematográfica recibieran críticas por ignorar la obra de artistas que no fueran blancos.La audiencia televisiva ha estado declinando, ya que los espectadores migran a opciones de streaming. Los datos de Nielsen no incluyen a quienes vieron los Oscar en plataformas digitales o móviles.Los anunciantes están interesados en las audiencias en vivo porque son más propensas a ver los comerciales que quienes miran contenidos grabados. ABC posee los derechos de transmisión de los Oscar hasta el 2028.