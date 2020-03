Suben Jaguares de Saltillo videos explicando ejercicios

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ayudando a no perder todo lo aprendido en el campo, el Club Jaguares Saltillo, mediante sus entrenadores, subió varios videos enseñando varios ejercicios para los niños que están en casa.



En ellos explican los entrenadores la manera correcta de calentar y no sufrir lesiones en los entrenamientos siguientes en el hogar.



La medida sirve para que los niños no pierdan ritmo y sigan trabajando en sus habilidades, claro, con el apoyo de los padres.



También enseñan la manera correcta de manejar la pelota, la forma de cómo pegarle, así como las técnicas necesarias para el futbol.