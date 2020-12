Subgerente de Simas Piedras Negras y su familia vuelcan en viaje a Monterrey

Escuchar Nota

Mina, Nuevo León.- Milagrosamente ilesos resultaron los miembros de una familia nigropetenses, luego de volcar aparatosamente la unidad en que viajaban con destino a Monterrey, Nuevo León, en las inmediaciones del municipio de Mina, en el vecino estado.



Se trata de Ricardo Aguirre Flores, Subgerente Operativo del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Piedras Negras, quien viajaba en compañía de su esposa y dos hijas cuando sobrevino el percance, cuyas causas aún no se conocen.



De acuerdo a una publicación que se hizo viral a través de la red social Facebook, un usuario, identificado como Iván Fernández, publicó tres fotografías del accidente, donde se puede apreciar la unidad con las llantas hacia arriba.



En otra de las fotografías están las dos hijas del funcionario y en otra la familia, donde el mismo Aguirre Flores presenta manchas de sangre y aparentes lesiones en la cabeza y en las manos, pero al parecer no fueron de gravedad.



De la poca información que se ha podido recabar, a espera del informe oficial por parte de las autoridades, los lesionados no presentaban heridas de consideración, sin embargo fueron trasladados a Monterrey para su atención.