Subsecretario de Cancillería propone impuesto de 3% a la riqueza

“El Gobierno Mexicano, el Presidente López Obrador había arrancado un programa de apoyo social muy ambicioso, de tal manera que de los 32 millones de hogares que hay en nuestro país, 18 ya tienen algún programa social, y ahora la meta es llegar a 25 millones, digamos, no hay una estrategia de ingreso vital para todos, pero sí hay una concentración de apoyos en quien más lo necesite. Y la visión que tiene el Presidente es inyectar dinero abajo”, planteó.



, propuso la implementación de un impuesto de 3% a la riqueza, y otras dos medidas de tipo económico, para generar una bolsa a nivel América Latina, de 126 mil 683 millones de dólares, para atender el impacto de la pandemia de Covid-19.El funcionario hizo este planteamiento durante una reunión virtual de la, en donde el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, afirmó que no hay en el país una estrategia de dar ingreso universal para todos, como vía para enfrentar los efectos económicos y sociales del coronavirus.Señaló que la apuesta del Gobierno Federal es cumplir el plan previamente establecido, de “inyectar dinero abajo”, hasta llegar a 25 millones de hogares con apoyo económico directo.Delgado dijo que esto forma parte de los programas sociales del Ejecutivo Federal planteados desde el inicio de la administración, no necesariamente de las acciones emergentes para atender la pandemia por coronavirus, apuntó., el legislador mexicano indicó que sí se han aplicado medidas específicas en respuesta a la emergencia sanitaria por coronavirus, como un programa de microcréditos.Comentó que la pandemia agarró a México con finanzas sanas e inflación a la baja, y actualmente se debate entre tomar deuda o generar recursos por otras vías, ello, ante la dificultad que presenta tener “bajísimos” ingresos tributarios.Acusó a la derecha de está utilizando la crisis para sacar ventaja política. “Por eso hay que hacer llamado a la unidad de fuerzas progresistas”, insistió.anunció que este viernes 29 de mayo, su nación aprobó el ingreso mínimo vital o renta básica universal, en beneficio de casi tres millones de personas que, de acuerdo a sus condiciones económicas, recibirán entre 500 y mil euros., sino de manera permanente.Al señalar que se trata de un cambio “estructural”, Rodríguez Zapatero expresó que se trata de una expresión de solidaridad de la patria. “Un país que no es solidario no es patria, es un negocio y hay países que están actuando como negocios”, lamentó.Con información de Capital México