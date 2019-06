Suecia da la sorpresa y apea en cuartos a Alemania

Suecia dio la sorpresa al derrotar este sábado 2-1 a Alemania, una de las grandes favoritas al título, y se clasificó a semifinales del Mundial femenino, sellando de paso su billete para los Juegos de Tokio-2020, en los que no estarán las vigentes campeonas olímpicas.En partido disputado en Rennes, las suecas pusieron fin a 24 años de decepciones ante las alemanas en grandes competiciones. Suecia se medirá el miércoles en Lyon con Holanda, ganadora horas antes ante Italia (2-0), por un puesto en la final del Mundial.Era sabido desde la victoria de Estados Unidos ante Francia (2-1) que este partido clasificaba para los Juegos de la capital japonesa en 2020, en los que Alemania no podrá defender su título logrado en Rio-2016 tras derrotar en la final precisamente a las suecas.Las escandinavas cuajaron un partido perfecto, bien reagrupadas defensivamente y letales en sus contragolpes.Privadas de su estrella Dzsenifer Marozsan en el inicio -saltó al césped tras en el descanso-, realizaron un dominio estéril, a pesar de que abrieron el marcador por medio de Lina Magull en el minuto 16 a pase de la futura jugadora del PSG Sara Däbritz.Pero el resultado era un espejismo de lo que ocurría sobre el césped, con las suecas creando el mayor peligro.Si Kosovare Asllani tuvo un papel más discreto de lo habitual, la centrocampista Fridolina Rolfo estuvo en el origen de varias jugadas peligrosas.Sofia Jakobsson batió a la arquera alemana Almuth Schult (22) culminando un rápido contragolpe.Y en el minuto 48, Stina Blackstenius aprovechó un rechace para dar la victoria a las suecas.Esta es la tercera ocasión en que Alemania no está presente en semifinales de un Mundial femenino, mientras que las suecas están más cerca de su segunda final, tras la perdida en 2003 contra… Alemania.