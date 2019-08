Suegra de ‘El Bronco’ peleará su pensión

Monterrey, NL.- Al asegurar que no cometió irregularidades ni recibió ayuda de su yerno para alcanzar un sueldo de 70 mil pesos cuando laboró en la Secretaría de Seguridad Pública, María Teresa Martínez, suegra del Gobernador Jaime Rodríguez, dijo ayer que peleará para que el Isssteleón le entregue la pensión de 28 mil 622 pesos que le corresponde desde julio, cuando se jubiló.



Afirmó que acudirá a la Fiscalía Anticorrupción para presentar sus pruebas y adelantó que procederá legalmente contra los representantes de organismos ciudadanos y contra EL NORTE por los señalamientos hechos en su contra.



"Ya tengo toda mi carpeta y voy a presentarme en la Fiscalía y en todas partes", expresó.



"Estoy viendo a un abogado para todo eso y también contra quienes están haciendo las denuncias, también me voy a ir", añadió. "Contra el periódico también para que diga la verdad y no nada más especule, porque me han juzgado".



La Contraloría estatal informó el miércoles a organismos ciudadanos que pidió al Isssteleón recortar la pensión de Martínez mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga la legalidad del aumento de salario que le permitió jubilarse con casi el doble de lo que le correspondía con su anterior sueldo.



El 26 de junio, se dio a concoer que, en menos de dos años como coordinadora en la Secretaría de Seguridad Pública, la suegra del Gobernador fue beneficiada con un alza salarial del 144 por ciento, y luego se pensionó.



Martínez señaló ayer que los montos de su salario y pensión los ganó por su antigüedad de 26 años como empleada del Gobierno.



"¿Sabe cuál fue mi único pecado? Ser suegra del Gobernador", agregó.



"(El Isssteleón) tienen dos meses que no me han dado (pensión). Indebidamente. Están violando mis derechos... yo fui y reclamé y me dijeron que estaba en trámite".



Entrevistado por separado, el Gobernador dijo estar de acuerdo en que el asunto sea investigado.