Suegros de Javier Duarte buscan recuperar cuentas congeladas

Los suegros de Javier Duarte promueven un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para descongelar las cuentas del ex gobernador.El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo solicitado por los padres de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, para recuperar las cuentas bancarias.El recurso busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la legalidad o ilegalidad de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) haya congelado las cuentas del ex gobernador, en prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.Así como definir la constitucionalidad el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según consta en la Lista de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia del Primer Circuito publicado el 24 de abril.Jesús Antonio Macías y Yazmín Tubilla, suegros de Javier Duarte, esperarán la respuesta de la Suprema Corte sobre si atrae el amparo y lo admite a trámite.