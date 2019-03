Suena rock en español en Pa’l Norte

El escenario Tecate Fusión abrió pasó al concepto Rock en tu Idioma Sinfónico II, el cual abrió con el tema de Caifanes "Mátenme Porque me Muero".Luego cedieron el micrófono al vocalista de Azul Violeta, Ugo Rodríguez, quién cantó "Solo por Hoy".Con Sabo Romo, de Caifanes, en la guitarra, Sergio Arau entonó la clásica "Alármala de Tos".Hasta este momento, los instrumentos de la sinfónica no destacaron ni se escucharon, fue hasta que llegó María Barracuda.Con los covers "Boleto Falaz", de Aterciopelados y "Ni tú ni Nadie" de Alaska, se pudo combinar al fin el rock y la sinfónica.Coros y un violín dieron la introducción de "Kumbala", interpretada por Cecilia Toussaint, esposa de Alfonso André.La Lupita puso a bailar a muchos con "Paquita Disco", después "El Son del Dolor" de La Cuca, sonó como un himno.El Gran Silencio hizo que la gran mayoría lucieron sus pasos colombianos al son de "Dormir Soñando".Las Víctimas del Doctor Cerebro se llevaron la noche con "El esqueleto". La banda se conectó de inmediato con el público, que siguió las órdenes del vocalista: aventó la basura al aire cuando empezó la canción, prendieron los celulares y brincaron.Para cerrar, todos juntos cantaron "Cuando Pase el Temblor" de Soda Estéreo.La segunda sorpresa de la octava edición Pa'Norte fue nada menos que el "Gallito feliz", Cristian Castro.El cantante de balada pop brilló con su saco plateado a las 21:40 horas Su breve actuación que para los miles de asistentes fue "la cereza" del festival, incluyó sus éxitos "No Podrás" y "Azul".Los amantes del reguetón fueron los más complacidos con Manuel Turizo, la primera sorpresa de la octava edición del Festival Pa'l Norte.En punto de las 19:55 horas, el colombiano de 18 años junto a su hermano Julián, "asaltó" el pequeño escenario sorpresa en el Parque Fundidora, ubicado a un costado del imponente escenario Tecate Light, que recibirá a Nicky Jam, Café Tacvba y Artic Monkeys."Una Lady Como Tú", anunció la llegada del reguetonero, desatando la algarabía entre el público Millenium."Para los que no nos conocen, es un placer estar aquí desde Colombia, Julián Turizo y Manuel Turizo", dijo el cantante, quien durante su breve presentación cantó también "Déjala que Vuelva", "Esclavo de tus Besos" y "Vaina Loca".Con información de Paula Ruiz