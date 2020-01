Sueña saltillense bailar en Europa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El ballet saltillense sigue dando semillas que se dispersan por el mundo. Entre ellos está Edwin Said González, quien actualmente reside en Inglaterra cursando estudios con el English National Ballet, y a quien se han sumado Mariana Perales y Sofía Hernández, que estudiarán en el Basel Theatre Ballet School, en Suiza y la Escuela Nacional de Ballet de Canadá, respectivamente.



Ambas niñas se enfrentarán a uno de los retos más importantes de sus carreras: comenzar un ciclo nuevo en una tierra lejana y en el que el apoyo tanto de sus papás como el de los saltillenses, las ayudará a salir adelante. Es por eso que el pasado miércoles la Escuela Profesional de Danza Coahuila, dirigida por Maribel Lugo y Rodolfo Moreno, organizaron una muestra ensayística con el objetivo de recaudar apoyos para ambas bailarinas.



En el caso de Mariana Perales, el deseo por mover los pies y saltar en el aire nació por su hermana Liliana, quien se dedicaba a la danza. Por eso, desde sus 4 años, entró a la Escuela de Danza Coahuila (Edec), pero fue el pasado noviembre cuando, al resultar vencedora del Festival Internacional de Ballet de Orizaba, recibió tres invitaciones de apoyo extranjero entre los que se encontraban Houston, Chicago en Estados Unidos, y Basilea en Suiza.



Mariana ha dedicado nueve años de su vida al arte del cuerpo, aún así tiene un largo camino por recorrer aún, pero ella se encuentra motivada por los deseos de superación en el arte que eligió para vivir: la danza clásica. Un mundo que nunca ha dejado de ser un juego infantil, aunque ahora sea un trabajo de por vida.



“Cuando entré me divertía mucho en las clases. Cuando vi a otras niñas usando las puntas (de baile), se ponían sus tutús, y cosas así, a mí me gustó mucho ver eso, y fue cuando dije ‘quiero seguir bailando para lograr cosas como esas otras niñas’”, comentó Mariana a Zócalo en entrevista.



En el tiempo que cursó sus estudios, la bailarina encontró un apoyo en sus maestros que le demostraron que “había una disciplina muy buena. Pero mis papás fueron quienes más me apoyaron a ir a las clases”.



A su corta edad cursará un bimestre en la ciudad de Basilea, Suiza. Eso la ha llevado a plantearse nuevas metas y objetivos en su vida, especialmente con aquellos que tienen que ver con la ambición de superarse y demostrar que el talento saltillense puede llegar cada vez más lejos.



“En Suiza tomaré algunas clases y, si a los profesores les gusta como trabajo, está la posibilidad de que la beca se extienda a un año, quiero que eso pase. Voy muy emocionada porque esta beca es muy importante. Tal vez sí haya cambios en mi vida como más responsabilidades, más trabajo y demás pero bailar es lo que me gusta y por eso voy motivada”, concluyó la bailarina.



Mariana busca apoyos que puedan permitirle la solvencia de sus gastos en Suiza. Los padres de la bailarina ponen a disposición el telefóno 844 444 3408, para más informes.