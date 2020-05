Sueña Silvia de la Peña iniciar el ciclo olímpico el próximo 2021

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La cuarentena ha frenado la actividad deportiva de los atletas saltillenses, y una de ellas es Silvia de la Peña Garibay, representante del equipo de pista y campo de la Universidad de Mississippi State que no pudo iniciar la actividad en exteriores del atletismo de la NCAA en Estados Unidos.



“Todo fue muy inesperado, en una semana yo estaba entrenando normal y de la noche a la mañana nos dijeron que se iban a cancelar todos los eventos de la temporada, que nos regresáramos a casa, yo estaba preparándome para el inicio de las competencias en exteriores y lamentablemente no se pudo, ahorita me mantengo activa para estar bien físicamente”, comentó.



Supera sus límites



No obstante, De la Peña Garibay tuvo la oportunidad de ver acción en competencias bajo techo en su segundo ciclo como representante de Mississippi State en este 2020, en el Blazer Invitational, el Vanderbilt Invitational, el Music City Challenge y el SEC Indoor Championship.



“Voy a cumplir un año escolar, empecé en otoño del 2019, de las competencias que más me han marcado en este momento me quedo con la del Music City Challenge, donde pude romper mi marca personal en 3 mil metros, ha sido la que más me ha gustado”, concretó.





Su aventura



Fue en el 2019, cuando la atleta saltillense de fondo y medio fondo dejó el ITESM Monterrey Campus Saltillo para emprender su aventura dentro del atletismo colegial de Estados Unidos, siendo una empresa en Puebla la que la catapultó hacia varias instituciones educativas, viendo a los “Bulldogs” como la mejor opción.



“Siempre había tenido el sueño de irme y hace casi dos años, mi familia descubrió una empresa en Puebla que ayuda a los atletas-estudiantes a conseguir becas en Estados Unidos, intentamos el proceso con ellos y en enero del 2019 comenzaron a llegar ofertas de universidades, fue cuando la opción de Mississippi State se convirtió en la más atractiva para mi”, relató.





Busca un lugar



Silvia de la Peña ha replanteado sus objetivos y ahora busca contactar a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, para que contemplen sus marcas que le permitan iniciar el proceso olímpico del próximo año, con la mira puesta en convertirse en la primera mexicana en participar en la prueba de los mil 500 metros dentro de unos Juegos Olímpicos.