Sueñan con Lozano y Montes en Hamburgo

Ciudad de México.- El mercado mexicano sigue siendo atractivo para los equipos de europeos. El que fuera dirigente del Bayer Leverkusen y ahora del Hamburgo en la segunda categoría de Alemania, Jonas Boldt, tiene en mente a dos futbolistas para reforzar a su escuadra en un futuro.



En el pasado firmó a Javier Hernández y Andrés Guardado. Ahora estudia de cerca a Hirving Lozano y César Montes.



"La verdad es que el fútbol mexicano no es un mercado muy barato y ahora en la situación que tenemos en Hamburgo debemos estar enfocados primero en regresar a la Primera División. Hay jugadores interesantes: Hirving Lozano, y ahora me encantó ver a César Montes, el central que tiene buena presencia física, nosotros seguimos muy de cerca ese mercado aunque en este momento decir algo más profundo no sería conveniente", dijo en entrevista a ESPN.Aunque no sería de momento, si los contempla como buenas opciones para apuntalar a su equipo cuando regrese a la Bundesliga, ya que en este momento es parte de la Segunda División.