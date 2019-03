Suenan las sirenas en Tel Aviv: disparan cohetes desde Gaza

INITIAL REPORT: Air raid sirens sounding in Tel Aviv. pic.twitter.com/RoWkNtQxwn — Israel Defense Forces (@IDF) 14 de marzo de 2019

AIR RAID SIREN OVER TEL AVIV Followed by explosion somewhere

Very strange business pic.twitter.com/ZwFc1GeFFz — Dan Perry (@perry_dan) 14 de marzo de 2019

#breaking more video of the sirens from Tel Aviv a ahort time ago. Credit unknown. No injuries or damage reported pic.twitter.com/lQOmpE4Meg — Yonat Friling (@Foxyonat) 14 de marzo de 2019

A través de sus cuentas oficiales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron que el sistema de alertamiento de ataques aéreos ha sido activado en la ciudad de Tel Aviv, esto luego del disparo de dos cohetes desde Gaza hacia la región.La última vez que se activaron fue en el verano de 2014.A través de redes sociales, varios usuarios han dado cuenta de cómo se escuchan las sirenas, algunos, incluso, aseguraron escuchar dos estallidos “como de una bomba cerca”.Las alarmas sonaron en varias ciudades en el centro del país, como Tel Aviv, Ramat Gan, Givataim, Rishon LeTzion, Bat Yam y Holón.Tel Aviv está ubicada en la costa del Mediterráneo de Israel; se caracteriza por sus edificios Bauhaus austeros de la década de 1930.