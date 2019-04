Sufre bullying 70% de niños en México

México es el país líder en casos de violencia escolar en educación básica y se estima que afecta a siete de cada diez niños de primaria y secundaria, de acuerdo con los últimos análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).El diagnóstico, que coincide con cifras recientes de la CNDH, ubica a 44.7% de alumnos que han referido algún acto de violencia verbal, sicológica, física y a través de diferentes redes sociales.En este sentido, 40.24% de los estudiantes encuestados afirmó haber sido víctima de acoso escolar, donde 25.35% recibe insultos y amenazas y 17% golpes por parte de otro compañero."El conflicto en la vida diaria es normal y parte de nuestra forma de relacionarnos como personas, pero la violencia no lo es y no debemos permitirla en ninguna de sus formas, mucho menos entre menores”, afirmó Luis Wertman Zaslav, presidente de Confianza e Impulso Ciudadano."La violencia escolar podría alcanzar a casi 19 millones de niños y adolescentes que cursan la primaria y la secundaria”, añadió.Por ello, Luis Wertman dijo que es importante que padres, tutores, maestros, directivos y estudiantes trabajen para construir comunidades en paz y armonía.Para ofrecer herramientas que permitan disminuir el acoso, Confianza e Impulso Ciudadano lanzó de manera gratuita en línea la Guía contra el Acoso Escolar para que los actores involucrados en la educación básica puedan ponerla en práctica.El acoso escolar está directamente relacionado con la violencia diaria que padecemos en el país. Si queremos detener la inseguridad, tenemos que empezar por no crear violencia desde la escuela o el hogar”, insistió Wertman Zaslav."El documento, elaborado por la especialista Ruth Delgadillo Martínez y el propio presidente de la organización, puede descargarse gratis en http://www.confianzaeimpulsociudadano.org.mx Asimismo, están abierta a partir de ahora diferentes vías de comunicación para que, en tiempo real, se brinde asistencia a las escuelas y familias que lo requieran.