Sufre Danna García acoso de vecinos por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Danna García, quien nuevamente ha sido diagnosticada con Covid-19, denunció que sufre acoso inmobiliario por parte de los vecinos del edificio en el que pasa su aislamiento en Ciudad de México.



“Está en manos de mi abogado por lo pronto”, respondió sobre el hecho de recurrir a un organismo legal para que cambie la situación que enfrenta.



“Es muy difícil. El abogado me dice que está evaluando el tema. Él tiene la cadena de mensajes de los residentes del edificio respecto a mí”, dijo vía Whats App sin dar más detalles.



La actriz, quien dijo que se encuentra en CDMX, tuvo un “en vivo” por Instagram, en el que señaló que el miedo y la desinformación provocan que las personas actúen con desconocimiento.



En su caso, indicó, prohibieron la entrega de comida o medicamentos hasta la puerta del departamento donde ella se encuentra, en el quinto piso.



“Empecé a recibir un montón de correos y mensajes de vecinos del edificio con unas palabras muy desagradables, que yo estaba poniendo en riesgo la vida de todos, que por qué no había avisado personalmente a cada uno (que de nuevo tenía el Covid-19).









“Yo llegué aquí en una etapa en la que yo ya me estaba resguardando, pero no era una persona en contagio al venir aquí, pero ellos seguían exigiendo con sus presiones, con sus insultos y comentarios muy desagradables”, compartió en línea la colombiana.



Después, se tomaron en su contra ciertas medidas que no eran de protección, sino de “discriminación”, aseguró Danna.



“(Dijeron) ‘a ella que no le suban la comida, el mercado o el súper que pida’, o ‘ella ya no puede usar el área común’. Aquí no hay áreas comunes, ni un jardín, ni nada. Dijeron que yo era una irresponsable”.



De esta forma, se le indicó que tenía que subir y bajar las escaleras para recoger todo lo que compraba.



“El tema aquí no es que uno no pueda subir y bajar escaleras, el tema es que una persona que ha sido afectada por el Covid-19 por más de 40 días, lo primero que se destruye son los pulmones. Eso hace que la capacidad de respirar sea limitada y en mi caso tengo que bajar y subir cinco pisos”, narró la actriz.