Sufre estudiante acoso en una 7A

Saltillo, Coah.- Una jovencita de 12 años fue víctima de acoso sexual en un camión de la ruta 7 A directa, cuando regresaba de la secundaria en la que estudia. Fue pasadas las 2 de la tarde cuando un sujeto de mediana edad se levantó del asiento en el que iba para situarse de pie a un lado de ella y luego de sacar su miembro lo frotó en el brazo de la menor, hasta que está se percató de que el individuo tenía su parte íntima de fuera.



“Yo me sentía incómoda porque sentía que se me acercaba mucho, y de repente volteo porque ya sentía algo en el brazo y me le quedé viendo y el de volada se bajó del camión”, comentó la estudiante, quien señaló que el sujeto vestía un pequeño short, y en el rostro, a la altura de su boca, traía una bufanda y portaba lentes de sol.



La estudiante de secundaria, señaló que el acoso ocurrió cuando la unidad de la ruta urbana transitaba por el bulevar Francisco Coss cerca de la Presidencia Municipal, incidente que la hace sentir insegura y con miedo de los mayores.



“Me siento muy asqueada y pues en realidad voy a prevenir no ir en las orillas y checar a la gente, porque en realidad me siento muy insegura con las personas mayores”, dijo consternada la menor.



Alerta para mujeres



Es por esta situación que los padres de la acosada piden a las autoridades que se tomen cartas en el asunto para tratar de prevenir y castigar el acoso en los camiones, pide que se instalen cámaras de vigilancia en el interior de las unidades para poder inhibir a los depravados exhibicionistas.



La madre de la estudiante comentó que es importante que las menores pidan ayuda cuando ocurre algo así y comentó que quisieron dar cuenta de lo sucedido para que las mujeres tomen sus precauciones ante los depravados que gustan de aprovecharse en el transporte público.