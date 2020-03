Sufre grave recaída la pequeña Carol

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La pequeña Carol Hernández, de 6 meses, sufrió una recaída grave la noche de este miércoles y fue ingresada de urgencia a la clínica 1 del IMSS. Sus débiles pulmones colapsaron por la atrofia muscular que padece.



La madre de la bebé explicó que la crisis de salud fue tan grave que las costillas de la pequeña se hundieron por los esfuerzos que hizo para respirar y mantenerse con vida en lo que llegaron al sanatorio público.



Unas horas antes de que Carol se agravara, la madre dio una entrevista a Zócalo para pedir el apoyo de las autoridades y la ciudadanía, que respondió realizando donativos en especie, sin embargo, la familia todavía no completa para pagar el aspirador de flemas que necesita.







Entre las donaciones está una cuna, ropa y un aparato tecnológico que alerta cuando la bebé tenga dificultades para respirar. También se solidarizó la familia López Siller, propietarios de las Farmacias del Rosario, quienes buscan traer de Monterrey o la Ciudad de México el aparato que necesita Carol y aplicarán un descuento.



Actualmente, la bebé está conectada a un equipo médico que le permite respirar debido a que la atrofia muscular le impide hacerlo de manera normal.



El aspirador de flemas que Carol necesita permitirá que sus pulmones no estén congestionados y no se complique más su trabajo respiratorio, débil por la enfermedad que le fue diagnosticada dos meses después de nacida.