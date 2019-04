Sufre Nuevo León sábado de violencia

La violencia no parece tener freno en Nuevo León y la zona conurbada de Monterrey, donde este sábado la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de tres cuerpos, uno de ellos hallado dentro de una maleta, a la par de que un policía de tránsito fue herido en el abdomen por dos disparos en la colonia Metroplex de Apodaca.Las autoridades informaron que el primer incidente se registró el pasado viernes por la tarde, cuando un niño de 11 años reportó el hallazgo de un cadáver a tres metros de profundidad en el río Santa Catarina, en el municipio de Guadalupe. El menor nadaba a la altura de la colonia Valle Hermoso tercer sector y encontró el cuerpo que tenía atadas las manos, como se asustó no hizo el reporte hasta ayer.Por otro lado, durante la madrugada de este sábado, un hombre fue asesinado con al menos seis balazos, en la colonia Privada Los Ébanos, en el municipio de Juárez. La víctima quedó tirada en una zona recién construida de ese sector.Aunque no fue confirmado, una fuente policiaca dijo que la víctima, de entre 25 y 30 años, tenía huellas de violencia. En las investigaciones se determinó que la víctima fue privada de su libertad, lo torturaron, luego lo bajaron de un vehículo en ese lugar y le dispararon a quemarropa.Asimismo, en Escobedo se registró a las 14:00 horas el hallazgo de un hombre “enmaletado” con una herida en la cabeza y amarrado de los pies, en una brecha, que lleva a la colonia Puerta del Sol. Personal de Protección Civil Municipal confirmó el hallazgo del cuerpo que vestía camisa deportiva verde de tirantes con un número, pantalón de mezclilla, sin calzado y con los pies amarrados con un cable. Los peritos revelaron que traía en el cuello amarrada una corbata con varias llaves de vehículos, sin que se precisara si tiene algún significado.A las 16:40 horas, un elemento de Tránsito de Tránsito de Apodaca fue agredido a balazos por un hombre que lo sorprendió al llegar caminando hacia él para dispararle en tres ocasiones y herirlo en dos en la zona del abdomen en la colonia Metroplex. La agresión fue reportada en el cruce de las calles Galaxia y E Sexta.Samuel Vázquez Benítez, fue auxiliado por paramédicos y rescatistas para ser llevado a la Clínica 67 del Seguro Social, con al menos dos heridas de bala en abdomen. El tirador logró darse a la fuga, aunque el policía lo describió como un joven de unos 20 años, alto, delgado, que usaba gorra negra y quien después de disparar en al menos tres ocasiones corrió huyendo por la calle Galaxia.