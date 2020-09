Sufre Viggo como director

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras cinco años de sortear innumerables obstáculos y seguir los consejos de su mentor y consejero, David Cronenberg, Viggo Mortensen finalmente pudo concretar Falling, su ópera prima como director.



Este largometraje, cuya premier internacional ocurrió este domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto



(TIFF), presenta confrontaciones emocionales entre John Peterson (Mortensen), un hijo maduro y homosexual, con su padre, Willis (Lance Henriksen), un hombre de carácter agridulce y totalmente homofóbico.



“Es difícil explicar cómo es todo el viaje para llegar a una película, y este fue largo y muy escabroso, porque conseguir producción financiera no es tan fácil como se piensa. Hay muchas historias interesantes que no siempre se hacen”, señaló Mortensen en la videoconferencia de presentación de su película.



“Pienso que hay un poderoso mensaje en Falling, porque vivimos en una sociedad en la que ya se habla de homosexualidad y homofobia con una mayor apertura. Hace 20 o 40 años, eso era muy complejo”.



Desde 2015, el actor postulado al Oscar por sus trabajos en Promesas Peligrosas, Capitán Fantástico y Green Book, contempló la posibilidad de realizar su filme, aunque se topó con muchas objeciones.







“Suelen decirte que hay historias más accesibles y comerciales, pero esta fue una que a mí me convenció y quería hacerla. Desde que lo hablé con David Cronenberg, él me dijo que si fuera fácil, jamás sentiría la misma satisfacción cuando filma... y tenía la razón”, comentó el neoyorquino.



Lo que sería una producción sencilla terminó siendo un tándem con capital danés, inglés y canadiense.



“Tuve mis reuniones finales para producir la película cuando estuve en Toronto para promocionar Green Book, y si algo aprendí de David fue que siempre que hay reuniones con los financieros, debes actuar como si fuera a pasar, no como si quisieras que pasara... es algo distinto.



“La seguridad es una prioridad y una cualidad, sobre todo cuando eres el productor, director, escritor y protagonista de la película. Entonces, buscar a los productores ejecutivos fue una de la misión más extenuante”.



Falling, que aún no tiene fecha de estreno en México, fue rodada entre enero y abril del 2019 en Toronto y algunos suburbios de Ontario, y tuvo su primer vistazo en Sundance, en donde obtuvo opiniones divididas.



Y es que, mientras algunos críticos de cine odiaron la actuación de Henriksen, otros la alabaron.