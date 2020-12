Sufren bancos por datos biométricos; reciben plazo de CNBV

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Los bancos tienen hasta marzo próximo para tener el registro de los datos biométricos de sus clientes, identificación y validación de identidad o se harán acreedores a sanciones administrativas, reveló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).



La disposición de registrar datos biométricos de los clientes, como huellas dactilares o rostro, emana de una disposición de la Circular Única de Bancos de la CNBV para prevenir robo de identidad, que estaba prevista entrar en vigor el 31 de agosto de 2018.



Durante ese año, los bancos pidieron una prórroga, la cual se les otorgó al 30 de marzo de este año, pero con el cruce de la pandemia del Covid-19, la Comisión otorgó otro aplazamiento de ocho meses.



“Marzo de 2021 sería el plazo perentorio donde efectivamente todos los bancos tendrán que hacer estas validaciones de alguna manera”, expresó José Antonio Quesada, vicepresidente de Política Regulatoria de la CNBV, en la sesión El Uso de Datos Biométricos en el Sector Financiero Mexicano, organizado por la Barra Mexicana de Abogados.







Decisión libre



El directivo aclaró que el órgano regulador financiero no pide que los bancos hagan las validaciones biométricas con algún proveedor en particular.



Por esa razón, la Asociación de Bancos de México (ABM) ha estado viendo distintas medidas para tener una base de datos con estas funcionalidades de validación.



“Hay bancos que tienen tecnologías muy robustas que ya vienen haciendo la validación desde hace meses, pero hay otros que no, que todavía estaban en proceso de tener o terminar sus acuerdos con el INE (Instituto Nacional Electoral) para poder acceder a estos datos o hacerlo a través de un ‘pool’ de bancos”, manifestó Quesada.



Si hay algún banco que todavía no lo ha hecho, vincularse con el INE es una opción, y hay otras bases o burós enfocados en el sector financiero en los que pueden apoyarse, abundó.



Los bancos que ya tienen muy avanzado el registro biométrico de los clientes son los que forman parte del grupo de los siete (BBVA, Citibanamex, Santander, Banorte, HSBC, Inbursa y Scotiabank), considerados de importancia sistémica local.