Sufren carreras atléticas por el nuevo coronavirus

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Desde marzo las carreras atléticas en Saltillo están suspendidas, una enorme cantidad se cancelaron, mientras otras cambiaron de fecha, pero no es eso, como no hay un día específico para el regreso de eventos multitudinarios, otras siguen posponiéndose.



El 18 de marzo fue cuando inició la cuarentena y con ello el cierre de espacios deportivos, eventos masivos e inicio de la cancelación de los eventos.

De acuerdo con un calendario de competencias, en marzo se cancelaron al menos siete carreras; abril fue el mismo caso, se sumaron seis carreras más que se quedaron en el aire, al igual que en mayo.



Para mayo había planes de seis carreras, una de ellas la 15K del Grupo Industrial Saltillo, que, en comparación de las otras, decidieron por mantenerse en pie este año y cambiarla de fecha para el domingo 13 de septiembre.



Aunque hace apenas unas semanas se abrieron los espacios deportivos para salir a correr y entrenar, las cosas no cambiaron, pues en este mes no se ve la luz para que haya una carrera atlética.



En junio se cancelaron 10 carreras, entre ellas la más importante del estado, la 21K Coahuila, que ahora se correrá el 25 de octubre en su aniversario 25.



Julio aún está en suspenso, pero como va la situación, todo apunta a que se seguirá con la consigna de evitar eventos masivos, es así que se cancelarían cinco eventos, entre ellos el Triatlón Pepe Cossío, que recientemente se anunció no se correrá.



Para los meses restantes todo queda pendiente, de si se abrirá el espacio para hacerlas y correrse como está contemplado, lo que es un hecho que entre agosto y diciembre hay una agenda de más de 30 eventos atléticos.