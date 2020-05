Sufren en Monclova recesión por Covid-19

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- A un mes y medio de que el Covid-19 la contagiara con la peor crisis en su historia, la economía de Monclova fue ingresada a terapia intensiva con una recesión o caída de la actividad de 70 por ciento.



“Se percibe no solo la desaceleración sino que vamos a entrar al segundo semestre del año en recesión; una vez levantada la contingencia nos va a dar números precisos de la recesión a la que vamos a entrar”, aseguró Ricardo Zertuche Martínez, presidente de la Canaco Monclova.



Las cámaras empresariales del comercio y la industria reportan despidos, incapacidad de pago de nóminas y rentas, quiebras y descapitalización de negocios locales, que en el mejor de los escenarios tardarán dos años en recuperarse.



“En promedio tenemos 70% de reducción de ventas, claro que hay negocios con prácticamente 100% de reducción”, informó el líder de los comerciantes después de realizar un estudio entre los agremiados.



Por su parte, la Canacintra de Monclova, encabezada por Rolando Rivero Ceballos, aboga por la reapertura de la industria, aunque apenas comenzarán a capacitarse sobre las nuevas medidas sanitarias.



Sobre el bulevar Harold R. Pape y en el Centro de la ciudad se ven negocios quebrados por la pandemia, alrededor de 40 que cerraron sus puertas por no poder mantener sus compromisos, mientras que el resto entró en negociaciones con 7 mil empleados por no poder pagar la nómina.



“Tenemos el dato de que 40 negocios, arriba de 6% de los agremiados, ya cerraron sus locales por no poder cumplir sus compromisos de pago de renta.



“Se están viendo afectados de 6 mil a 7 mil trabajadores con situaciones de pagos incompletos. Se cree que vamos a tener unos mil 500 desempleados”, aseguró Zertuche Martínez.



La Región Centro de Coahuila arrastra problemas económicos luego de que Altos Hornos de México suspendiera pagos a proveedores, aunque reanudó los abonos parciales a la industria y comercios locales.







‘Mata’ coronavirus a comercios en PN



El sector restaurantero en Piedras Negras representa uno de los más afectados debido a la contingencia sanitaria, situación que ha llevado a algunos empresarios a cerrar en definitiva, confirmó Javier Berain Tamez.



El director de Desarrollo Económico municipal reconoció que de mil 307 negocios registrados ante la dependencia, con el fin de solicitar créditos a través de Nacional Financiera, únicamente 196 operan de manera regular.



“Representa 24% de ese total, sin embargo al cierre de este miércoles, 16 negocios que se encontraban sobre todo en algunas plazas comerciales, entregaron las llaves a sus propietarios, no obstante que en algunos casos no les habían cobrado la renta”, agregó.