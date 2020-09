Sufren familias por aguas negras y olores fétidos en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coahuila-. Madres de familia de Cañadas del Mirador y Mirador alzaron la voz para solicitarles a las autoridades municipales pavimentación, el desazolve de las alcantarillas que están tapadas y originan encharcamientos con olores fétidos que están desde hace dos años.



María Guadalupe Durón, María Luisa Balderas y Rosa Venegas pidieron a Obras Públicas y a la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, acudir a las calles San Ignacio Loyola cruce con De las Cañadas y la arteria San José para que constaten que las tres vialidades sin pavimentar se convirtieron en un “foco de infección”.



Las vecinas demandan mayor inversión pública en esta zona del poniente de la ciudad, porque pasan los años y las administraciones no más no les hacen caso. Esperan que ahora sí respondan a sus peticiones porque el regidor Carlos Ramos hizo oficio sobre dicha problemática y lo envió a Compara.



Y es que para circular por estas calles se necesita más que un cubrebocas para poder soportar el olor fecal si se considera que los encharcamientos son grandes a consecuencia también de las fugas de agua del sector.



“Es necesario que las autoridades acudan aquí para que chequen que no mentimos y que sí es necesario que rehabiliten todo lo que ocurre en estas dos colonias”, dijo María Guadalupe Durón.



María Luisa Balderas y Rosa Venegas tienen confianza en que el alcalde José María Morales sí atenderá y resolverá su problemática, porque saben de la situación que existe en este momento por la contingencia sanitaria.



En un recorrido realizado en estos sectores se detectó que hay un importante número de calles sin pavimentar al igual que fugas del agua. Asimismo, hay hogares que se roban la luz y viviendas que carecen de un medidor.