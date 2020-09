Sufren gimnasios de Saltillo ante un difícil regreso a la actividad

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Dentro de la modalidad de gimnasios y actividades grupales, las clases de pole dance, que tras el periodo de confinamiento se reiniciaron en la segunda semana de julio, pese al incremento en el número de horarios de clases para separar a los participantes, a la fecha solo se tiene una reactivación de 35 por ciento.



Daniel de la Fuente, instructor y emprendedor del ramo con una experiencia de más de 10 años, explicó que en su caso, su local ubicado en Abasolo norte tuvo que cerrar sus puertas desde el 19 de marzo y regresó a las operaciones cuatro meses más tarde, con un fuerte déficit en ingresos y con sus ahorros en las últimas.



Indicó que uno de los gastos más fuertes y de mayor impacto en estos meses ha sido la renta del local. Dijo que solamente logró que no se le aumentara la tarifa, por lo que continúan los mismos montos de principios de año.



“Nunca pensé que esto fuera a afectar de esta forma en lo personal y claro que en lo económico… Todavía hay gente sin trabajo, sin ingresos. Ya no se tiene la misma seguridad de poner una promoción y que la gente responda… Está muy escaso, no hay clientas, no hay quien se arriesgue a salir”, expresó De la Fuente.



Por este motivo, más allá de los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias, se han extremado las precauciones para evitar convertirse en un foco de contagio. Además de abrir más horarios para dividir la participación de las alumnas con 6 o 7 por clase, todos los espacios son sanitizados entre clase y clase con material especial quirúrgico, cuentan con termómetro infrarrojo, usan tapetes y gel antibacterial y cuentan con bomba sanitizadora, entre otras medidas.



“De todo esto tenemos que aprender mucho, quitarnos de la cabeza el que somos superiores, esto nos pegó a todos los niveles socioeconómicos. Lo que vale realmente es el amor, aprender a ver quién realmente está contigo y la situación de las personas y ayudar a quien lo necesita”, dijo.