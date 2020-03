Sufren las mujeres violencia laboral

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En el país, 26.6% de las mujeres enfrenta situaciones de violencia laboral, por lo que se creó un protocolo para prevenir, atender y erradicar esta conducta.



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó un protocolo para los centros de trabajo en el que se incluye el establecimiento de un Comité para denunciar los casos de agresiones, como el acoso laboral o discriminación.



“Lo principal es que la persona que se haya enfrentado a una situación de violencia tiene medidas de protección”, señaló Luisa María Alcalde, titular de la dependencia.



Las medidas que se pueden efectuar van desde cambios de horarios, restricción de acercarse a la víctima, hasta el despido del agresor.



En este protocolo son claves dos figuras: un consejero, que será el encargado de dar atención de primer contacto a la presunta víctima, y un comité de atención y seguimiento, que será el encargado de adoptar el protocolo y sensibilizar al personal.



Alcalde mencionó que la Ley Federal del Trabajo obliga a los centros de trabajo a adoptar un protocolo para evitar eventos de violencia laboral.





Estiman impacto



El paro nacional de mujeres del próximo lunes tendrá un impacto económico de 34 mil 571 millones de pesos, estimó BBVA.



De acuerdo con el análisis, Efectos en la Actividad Económica de 'Un Día Sin Nosotras', de ese monto, 23 mil 200 millones de pesos corresponderán a actividades económicas remuneradas y 11 mil 371 millones de pesos a trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados.



El análisis muestra que el subsector de servicios de educación, salud y asistencia sería el más afectado, ya que en 2019, 65% de la población trabajadora eran mujeres.



A su vez, señala que la Ciudad de México es la entidad que tiene la mayor proporción de mujeres trabajadoras registradas en el IMSS, con 41.6 por ciento.



Campeche, por su parte, es la entidad con la menor proporción, de 30.6 por ciento.



Los especialistas de BBVA agregaron que en 2019, sin hacer ajustes por edad, escolaridad, experiencia laboral y otros factores, los hombres ganaban en promedio 30% más que las mujeres a nivel nacional.







Cerrarán bancos



Los bancos más grandes del sistema cerrarán una parte de su red de sucursales el lunes, debido que más de la mitad de sus empleados son mujeres.



Scotiabank cerrará 306 sucursales de un total de 562, debido a que 52% de su personal es femenino, informó la institución financiera.



En tanto, HSBC incorporó a su página de internet un apartado en donde aparece un listado de sucursales que darán servicio el 9 de marzo.



BBVA indicó que aún no sabe cuántas sucursales no abrirán el lunes, por lo que desconoce el número de colaboradoras que no asistirán.