Sufren para aprender por falta de recursos en área rural de Saltillo

Escuchar Nota

A casi un mes del inicio de clases, existen aún marcadas diferencias entre el acompañamiento y acceso a los contenidos educativos que reciben los estudiantes, sobre todo los que se encuentran en las comunidades rurales.Como en La Zacatera, una comunidad ejidal que se localiza a 85 kilómetros de Saltillo, sobre la carretera a Zacatecas, donde los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, están enfrentando muchas dificultades con la educación a distancia, algunas de ellas derivadas de la situación económica que prevalece en las 70 familias que habitan la zona.Juan Antonio Leija Aguilar, director de la telesecundaria Álvaro Obregón donde actualmente estudian 20 alumnos, en el ejido la mayor parte de los habitantes vive en una situación de pobreza.“Falta de trabajo, porque ellos se dedican al quiote y no se vende. Hay muchas carencias, la gente está muy necesitada, faltan muchas fuentes de empleo. Si le pregunto a 10 papás, yo creo uno tiene solvencia económica, los demás están batallando para sobrevivir”, detalló el docente.Aquí, el modelo educativo Aprende en casa por televisión o verlo por los celulares, no es opción, pues los canales no se ven a menos que cuenten con un servicio de cable que les cuesta 210 pesos por mes, cantidad que no pueden costear.“A veces se batalla, hay muchas mamás que no tienen para saldo, uno quisiera apoyarlas, pero con lo que a uno le pagan muy apenas sobrevive, entonces como le hace uno para ayudarle a los muchachos, es muy difícil la situación”, señaló Leija Aguilar.Al pie del cerro donde se encuentra la iglesia de La Zacatera, destaca una casa naranja de apenas dos habitaciones, donde vive Maricela Martínez, una madre de familia que tiene dificultad para llevar la Escuela en Casa durante la contingencia por el Covid-19.Ella tiene cinco hijos que van desde primero de preescolar hasta bachillerato: Maricela de 4 años, Jazmín de 6, Marina de 10 años, Aldo de 13 años y Víctor Alejandro de 15 años, a quienes trata de ayudar para que sigan cumpliendo con las tareas que les mandan de la escuela, pero no siempre es posible.“Del kínder aún no tenemos maestra, no están trabajando; de primaria estamos trabajando en cuadernillos que nos mandan, y ahorita hay para tres semanas, lo vamos a entregar el fin de semana. Para secundaria les manda el profe también sus hojas para que trabajen y de la prepa estaban trabajando por mensajes y ahorita también les mandaron hojas y un libro para que también ahí saquen la información”, detalló la madre de familia.“No nos están pidiendo que miren la tele, como a veces no tenemos para pagar la señal porque como aquí es de señal pues no hay la posibilidad de pagar el cable, y nada más empieza a nublarse se va la luz y la señal, a veces duramos dos o tres días sin señal y sin luz”, agregó.Cuando esto sucede, Maricela o uno de sus hijos mayores, suben a donde esta la iglesia o caminan media hora para llegar hasta la carretera para que el único celular que hay en la casa tenga señal y reciban las indicaciones del día o puedan enviar las evidencias y tareas, de lo contrario, no les queda más que mandarlas días después, cuando regresa el servicio de energía.“Por ejemplo, la niña que va a primero, pues no sabe leer y pues a veces nosotros no tenemos las armas para poder enseñarlos a leer. Sí se me hace más difícil, porque como tampoco tenía libros, pues se me hacia más difícil de dónde sacar y a veces no hay datos para buscar en internet y no hay libros”, explicó Maricela Martínez.Para la madre de familia, la mejor solución sería que acabe la pandemia o bien que a los maestros les autorizarán poder regresar a las escuelas.Los profesores que van a las escuelas del ejido, hacen lo posible para que los alumnos sigan estudiando, algunos los visitan cada semana o 15 días a revisarles los trabajos y resolver algunas dudas.Incluso, los dos maestros del telebachillerato, donde estudian actualmente 18 alumnos, realizaron por redes sociales una campaña para donarles celulares y que así pudieran tener acceso a las tareas y otros contenidos, una alternativa para combatir las dificultades que enfrentan para estudiara distancia.A pesar de esto, Juan Antonio Leija Aguilar, director de la telesecundaria, reconoce que los pronósticos de continuar con la educación son mayores para las estudiantes de La Zacatera, pues los varones suelen abandonar los estudios para trabajar cuidando ganado, ayudar a sus padres en las labores del campo o caen en problemas de alcoholismo.“Entran a la preparatoria, pero de 10 que entran terminan 5. Hay mucha deserción escolar; las muchachas se casan, los muchachos se ponen a trabajar y ya trabajando les gusta más traer dinero en la bolsa y abandonan sus estudios”, puntualizó Leija Aguilar.Así que además de las limitaciones por la pandemia del Covid-19, los alumnos de los diferentes niveles que se imparten en La Zacatera, tienen que enfrentarse a otros factores sociales como los problemas para el acceso a los servicios básicos y la difícil situación económica que prolifera, una realidad que afecta la calidad educativa que reciben y que es tan solo un ejemplo lo que se vive en las zonas rurales, y que de acuerdo a los maestros, podría aumentar la deserción escolar que de por sí ya tenían.