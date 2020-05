Sufren terror en Presa La Boca, tormenta provoca fuertes oleajes

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- La tormenta del fin de semana en Nuevo León sorprendió a deportistas en el vaso de agua de la Presa La Boca, que fueron rescatados por el propio presidente del Patronato del embalse.



Usuarios de redes sociales compartieron videos y audios del doctor Jaime Elizondo, alertando de personas en kayak al momento de la tormenta, que originó fuertes oleajes en la presa.



El presidente del Patronato de la Presa La Boca es buzo certificado y con experiencia en rescates acuáticos.







"Atención vecinos, me he pasado más de 40 minutos rescatando personas que andaban en kayak y que se vieron involucrados en esta gran tormenta", alerta Elizondo, en un audio compartido a vecinos del embalse.



Agrega que pudo rescatar a 4 personas, pero advierte de una joven en un kayak amarillo, que más tarde se confirmó que pudo llegar a la orilla.



"En situaciones como la que se presentó con la tormenta y pescó a muchas personas vulnerables desprevenidas en kayaks, tablas para remar parado, entre otras embarcaciones, no hay tiempo que perder, ubicar a las personas en riesgo con binoculares y aunque anocheció y las olas eran muy grandes, salimos inmediatamente a rescatarlos", compartió Elizondo en las redes sociales.



"Gracias a Dios no hubo fatalidades que lamentar, cuidémonos todos, unidos somos más efectivos y fuertes".



Los rescates se dieron en medio de fuertes lluvias y una tormenta eléctrica.