Sufrió abuso 25% de mexicanas antes de los 18 años

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Cámara de Diputados, especialistas, funcionarias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Fiscalía para la Atención a la Violencia de Género, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y legisladoras recalcaron que esta fecha no es para festejar, sino para actuar contra la creciente violencia de género en el país.Al participar en el foro Encuentro amplio de mujeres. Propuesta para la prevención, atención, erradicación y sanación del feminicidio en México, organizado por la Cámara de Diputados, María de los Ángeles Haces, de la CEAV, recalcó que en el país al menos 66% de las mujeres ha sido víctima de violencia alguna vez en la vida y 25% sufrieron abuso sexual antes de los 18 años."Entendemos la magnitud cuando vemos que 66% de mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Es inadmisible que en el siglo XXI estemos hablando de que 66% ha sido víctima de algún tipo de las modalidades de esta violencia”, puntualizó.Por su parte, la fiscal para Violencia de Género en el Estado de México, Dylcia García Espinosa, destacó que esa entidad está catalogada entre los primeros lugares en materia de feminicidios, porque no han “ocultado” la tragedia.Si bien es cierto que no tenemos los logros que en ocasiones quieras esperar como Fiscalía, también es cierto que hemos dado pasos importantísimos y las estadísticas hablan. Hoy en día, en el Estado de México tenemos 140 sentencias condenatorias y tenemos detenidas a las personas”, señaló García Espinosa.Asimismo, Iris Rocío Santillán, investigadora de la UAM Azcapotzalco, subrayó que México es el país con más sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a derechos humanos de mujeres."Esto es con el fin de erradicar la misoginia institucional enquistada en nuestro país. Déjenme decirles que el país que más sentencias en materia de violencia de género contra las mujeres por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es México, la Corte ha dicho de alguna manera al Estado mexicano que tiene un grave problema de machismo entre hombres y mujeres”, acentuó.Priistas promueven iniciativas de protecciónPor su parte, diputadas de la bancada del PRI en San Lázaro presentaron su agenda en favor de las mujeres, que incluye 25 iniciativas que impulsarán para frenar “las agresiones y regateo del gobierno federal para procurar políticas públicas en apoyo y protección a las mujeres”.Las propuestas buscarán garantizar el acceso a una vida libre de la violencia y a favor de su desarrollo económico, social, personal y, así, “corregir” las decisiones de la administración federal.Entre las iniciativas destaca la de Ivonne Álvarez García, diputada por el estado de Nuevo León, quien busca ampliar la edad para contar con el cuidado y educación en el sistema de estancias infantiles en el IMSS e ISSSTE, en apoyo a madres trabajadoras, y establecer incentivos a empresas que incorporen este servicio para madres e hijos.De igual manera, Lucero Saldaña, diputada por el estado de Puebla, propone reforzar las medidas contra el abuso sexual infantil, la ampliación de licencias de maternidad y paternidad, así como el impulso a la paridad económica mediante el otorgamiento de créditos.En tanto, Dulce María Sauri, vicepresidenta de la Mesa Directiva, ha dado seguimiento a las minutas aprobadas en el Senado para concluir su ciclo legislativo, en lo relativo a la paridad de género en los consejos directivos de la Banca de Desarrollo, entre otras.