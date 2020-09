Sufrió Dak Prescott depresión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Dak Prescott buscó ayuda en el receso de temporada para lidiar con la ansiedad y depresión provocadas por la muerte de su hermano mayor, Jace, y por la pandemia del coronavirus.



“Cuando tienes pensamientos que nunca habías tenido, es una oportunidad de darte cuenta y reconocer la vulnerabilidad que tienes”, dijo el quarterback de los Vaqueros de Dallas. “Hablé con mi familia, con la gente a mi alrededor y algunos ya habían lidiado con eso antes y pude tener esas pláticas y buscar a más gente.







“Ser abierto al respecto y no contener esos sentimientos fue una de las mejores cosas para mí”, agregó.



En un episodio de In Depth with Graham Bensinger que saldrá al aire el fin de semana, Prescott discutió la muerte de su hermano, quien cometió suicidio en abril pasado.