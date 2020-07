Sufrió Malillany violencia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La actriz Malillany Marín realizó fuertes declaraciones sobre el comportamiento de algunas de sus exparejas y afirmó que por años sufrió violencia.



La conductora de origen cubano platicó sorpresivamente para la cámara del programa Venga la Alegría, aunque no es de las personas que cuente detalles de sus rupturas amorosas; sin embargo, la actriz ya no pudo ocultar la verdad y aseguró que hubo violencia, pero jamás permitió golpes.



La exconductora del programa Hoy dijo que no entiende por qué sus ex se tornan violentos, cree que podría tratarse de su falta de autoestima que los impulsa a comportarse de esa manera y, como resultado, ella termina por separarse de ellos.



Uno de sus novios fue el cantante José Manuel Figueroa, quien salió al tema, pero aclaró que él no era así.



Cabe destacar que el hijo de Joan Sebastian fue acusado por Ninel Conde de ser una persona que agrede de forma sicológica.



“Yo lo quiero muchísimo, tuvimos una relación importante y él tiene un lugar especial para mí”, dijo la cubana, quien lo defendió en todo momento.



Otra de las parejas de Malillany fue el actor José Eduardo Rodríguez, con quien se pensaba casar, pero por algunos motivos ella decidió parar la boda. Otra pareja controvertida fue el empresario Emir Athié.