Sufrió Reinoso en América

Ciudad de México.- No quería llegar al América. Él apuntaba al Santos de Pelé, ese era su deseo. A 50 años de distancia, Carlos Reinoso reveló que sufrió los primeros meses que vivió con los colores azul y crema.



Pero la llegada a Coapa del técnico José Antonio Roca fue el detonante para que el “Maestro” explotara su futbol y aprendiera a amar a las Águilas, conjunto del cual es una de sus máximas leyendas.







“Yo iba a ir a jugar al Santos de Pelé, me iban a comprar, pero de la noche a la mañana aparecieron unos directivos del América, que eran Panchito (Hernández), el señor Carmona y Pedro Portilla en las oficinas del Audax, equipo donde yo jugaba. En esa época en Chile no se podían meter dólares y el señor Carmona llevaba 20 mil dólares en su cinturón. Jamás pensé jugar en América.