Sugiere Condusef evitar el ‘tarjetazo’ en Semana Santa

En estas vacaciones de Semana Santa hay que comparar precios, no cargar todo el dinero en efectivo y evitar el “tarjetazo”, recomendó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).Para disfrutar el próximo periodo vacacional, el organismo aconseja realizar un presupuesto para saber cuánto se necesitará para cubrir los gastos del viaje, además hay que comparar costos de transporte, alimentos, hospedaje y lugares de diversión, entre otros.También hay que ser precavido, no cargar con todo el dinero en efectivo y en caso de realizar pagos con tarjeta de débito o crédito, no perder de vista el plástico.En su publicación “Consejos para tu bolsillo”, sugirió checar con anticipación el hospedaje y evitar contratar de emergencia, porque la demanda eleva los costos.Para viajar seguro, la Condusef sugirió preguntar sobre los seguros que están incluidos en el vuelo, autobús, hospedaje o paquetes contratados, así como controlar los gastos y tomar conciencia sobre la capacidad de pago, pues de no ser así, se llevará al límite las finanzas y se corre el riesgo de contraer deudas.Exhortó a cuidar la tarjeta de crédito, “sabemos que aunque es muy fácil deslizarla por la terminal, lo difícil es pagarla”.Para quien decida viajar por carretera, recomendó revisar la vigencia del seguro de auto para evitar sorpresas en caso de un accidente, “recuerda que las nuevas disposiciones de tránsito establecen que todos los automovilistas deberán contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil”.