Sugiere empleado de Yucatán incendiar a mujeres que protesten

En #Yucatán no toleramos la violencia contra las mujeres. Los comentarios en redes de Fausto Enrique Loría Ortíz, empleado de la @fgeyucatan, contravienen con los valores de nuestro gobierno. He dado la instrucción de que sea dado de baja inmediatamente de su cargo. — Mauricio Vila (@MauVila) August 19, 2019

Un empleado de la Fiscalía General de Yucatán, adscrito a la Dirección de Control de Procesos, fue despedido tras publicar en su cuenta de Facebook, un mensaje de odio en contra de las mujeres que protestan.A través de capturas de pantalla, la usuaria Emily Castillo denunció los comentarios realizados por Fausto Enrique Loría Ortiz, en el que escribe “Porque no pasa una pipa llena de gasolina y le prenden fuego”.Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que Loría Ortiz fue dado de baja.Ante esta situación, Mauricio Vila, Gobernador de Yucatán, aseguró que los comentarios del ex servidor público, “contravienen con los valores” del gobierno y no tolerarán “la violencia contra las mujeres”.Con información de Agencias