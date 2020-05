Sugiere especialista cómo cuidar bolsillo

Escuchar Nota

Finalmente, si se tiene algún dinero ahorrado, puede ser momento para adquirir bienes de forma estratégica. “Recuerda que en las crisis muchas personas que requieren flujo y liquidez, venden por precios más baratos… habrá personas que piensen vender sus carros por debajo del valor, casas, otros bienes”, dijo.



La mayoría de las calificadoras y entidades financieros considera que la caída de la economía mexicana se agravará debido a la pandemia por el Covid-19, por lo que expertos llaman a tomar medidas para que el bolsillo salga lo menos raspado posible., explicó que “las principales calificadoras a nivel mundial están promediando desde 7 y hasta 10% de desaceleración para nuestro país. Estamos considerando (una caída de) entre 8 y 10%, todavía falta ver los sectores principales que marcan el desarrollo del”.Indicó que el grueso de la población, los trabajadores dependientes de un salario, se enfrenta en muchos casos a una menor percepción o de plano al despido.En estos casos, el especialista recomendó tratar de no hacer uso de tarjetas de crédito. Muchas instituciones bancarias pactaron no hacer el cobro de intereses por ahora, pero serán diferidos algunos meses, sin embargo, no se sabe cuánto durará la actual contingencia.”, dijo al referirse a la importancia de buscar ingresos adicionales, es decir, aquellos que no dependen necesariamente de la fuente de trabajo principal.