Suicidio de alumna del ITAM enciende opiniones en redes

El pasado 11 de diciembre,, alumna de(ITAM) murió, aparentemente en un suicidio.Derivado de ello, la institución educativa emitió un comunicado en el que lamentaba el hecho y daba el pésame a los familiares.Las autoridades del ITAM no imaginaron que el obituario, publicado mediante sus redes sociales, iba a desatar una serie de señalamientos por parte de su comunidad estudiantil al criticar que en dicha universidad no se tiene empatía por los problemas personales del alumnado.En un comentario generado en Twitter se puede leer:Fue así que los alumnos del ITAM abrieron paso a una tendencia en redes sociales, la cual sirvió para que compartieran los casos en los que ellos requirieron la ayuda de su universidad, misma que no se las brindó.Según las denuncias, en el último semestre, al menos cuatro estudiantes se suicidaron o perdieron la vida a consecuencia de las drásticas medidas de su universidad para que los alumnos alcancen la excelencia.Dos horas después de que el ITAM lamentara la muerte (aparente suicidio) de Fernanda Michua Gantus, Ana Sofía Osorio abrió un hilo de Twitter donde compartió que cuando su abuela murió no pudo quedarse a los funerales, ya que es una alumna foránea y debía de presentar sus exámenes finales.Muchos de mis profesores ni siquiera me dieron el pésame”, critica Sofía en un tuitUsando el hashtag #ITAMDateCuenta , más personas se sumaron para denunciar las presuntas malas prácticas de esta universidad de la CDMX.Además de compartir que en problemas familiares y fallecimientos el ITAM se muestra indiferente, criticaron que en el recinto educativo no hay psicólogos ni personal que oriente a los jóvenes a sobrellevar el estrés que les generan los exámenes finales.Tras el suicidio de la alumna y después de que se viralizó la situación que se vive dentro de las instalaciones de esta universidad en la CDMX, el ITAM lanzó un nuevo boletín para dar a conocer que tomarían acciones para atender las necesidades de los alumnos:El ITAM agregó que solicitó el apoyo de los profesores y directivos para recibir y canalizar a los alumnos que manifiesten la necesidad de platicar de la muerte de Michua Gantus o sobre otros asuntos de carácter emocional.Se defendió de las críticas bajo el argumento de que ha implementado diversos programas de apoyo emocional que los alumnos pueden utilizar en cualquier situación que estén viviendo:Asimismo, el ITAM dijo que Casa Grana ofrece en las instalaciones del instituto un programa de apoyo emocional.El instituto educativo prometió que su Línea de Origen y Casa Grana ampliarán sus horarios y servicios para una mejor atención del alumnado.