Suiza retira de su lista de países en riesgo por Covid a México y El Salvador

Ginebra.- El Gobierno de Suiza ha retirado de su lista de países de alto riesgo de infección de coronavirus a México y El Salvador, lo que supone que a partir de esta semana no será necesaria una cuarentena para los viajeros procedentes de esos territorios, aunque se ha incluido en ella a Paraguay.



De la lista, que el Ministerio de Salud suizo actualiza semanalmente de acuerdo con la evolución de la pandemia en cada país, han salido también Bélgica y Luxemburgo, entre otros países, y han entrado Croacia, Líbano y Ucrania, así como otras naciones donde la curva de contagios va en aumento.



Se mantienen en la lista, desde hace varias semanas, tanto España (con excepción de las Islas Baleares) como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, India o Perú, entre otros, hasta un total de 55.



Los viajeros procedentes de los países de la lista que entren en Suiza deben guardar una cuarentena de 10 días, y aquellos que no cumplan esta obligación pueden ser sancionados con cuantiosas multas.



Suiza, como otros países europeos, registra en las últimas semanas un notable aumento de los casos diarios, actualmente unos 400, aunque sigue lejos de las cifras de marzo, mes en el que superó el millar de positivos en varias jornadas.



Al mismo tiempo, los fallecimientos por Covid-19 en el país centroeuropeo (mil 732 desde el principio de la pandemia) se han mantenido por debajo de la decena al día desde el 7 de mayo, y en muchas jornadas no ha habido ninguna muerte.