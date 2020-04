Sujeto abusa de vecina de 13 años, lo liberan por Covid-19 y regresa al barrio

Escuchar Nota

“Ninguno de los argumentos que brindó la defensa fue acreditado en el expediente, no se entiende. Nunca hubo un informe médico que lo corroborase”, expresaron Gastón Santilli y Carlos Altuve, abogado de la familia de la víctima y fiscal de la Cámara de Casación del Penal de Buenos Aires, respectivamente.



, esto ante el temor de que pudiera resultar contagiado de coronavirus COVID-19 en la cárcel.El hermano mayor de la niña víctima, un joven de 27 años que además es su tutor, se encuentra frustrado con la decisión del juez y ha referido que si se cruza con el delincuente podría atentar contra él.El terrible crimen contra la pequeña ocurrió el 13 abril del 2019, cuandoEntre los invitados estaba M., la niña de 13 años agredida, quien asistió junto sus otros 8 hermanos: todos eran amigos del festejado y de su familia.Entre las cuatro y las siete de tarde,Después, Pedro Olmos, como si nada, volvió al cumpleaños.Cuando el hermano de la menor se enteró de lo ocurrido procedió a denunciar al pederasta, pero él logró huir y las autoridades no pudieron rastrearlo.Cínicamente, el violador regresó a su domicilio dos meses después solapado por sus parientes. Aunque esta vez la familia afectada pudo reunir pruebas para que lo arrestaran.El 13 de septiembre, después de casi cinco meses prófugo, Pedro Olmos fue arrestado en la puerta de su casa y terminó encarcelado en la comisaría octava de Burzaco.El violador Pedro Olmos cumple prisión domiciliaria a 50 cuadras de donde abusó de la niña, luego de que un fallo de la Cámara de Casación del Penal de Buenos Aires, firmado por el juez Víctor Violini, le permitió volver a su casa con una tobillera que rastrea sus movimientos.La medida que ha tomado el hermano de la pequeña ha sido no permitirle ver noticias, para que no se atemorice más al enterarse de que su agresor está libre y cerca de ella.