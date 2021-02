Sujeto agrede a su vecina y video se hace viral

Escuchar Nota

#ATENCION @FiscaliaCDMX y autoridades de la @Alc_Iztapalapa.#URGENTE atender, ¿o hasta que la vean muerta?



¡Es el maldito colmo!



Una mujer más agredida.

Esta vez fue el vecino a quien ya había denunciado con anterioridad. pic.twitter.com/8fPtAMIwpK — Oscar Curiel (@OCuriel) February 1, 2021

“Me decía que cómo yo podía estar al frente y me insultaba diciéndome cosas como ‘eres una vieja inutil, pendeja, ratera’ y no es la primera vez que me agrede”.

"El juez de control fijó la MEDIDA CAUTELAR de firma periódica mensual, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa".

Hace unos días se viralizó un video en redes sociales en el que aparece unElementos de seguridad privada de un condominio la resguardan ya que un hombre en short y descalzo la merodea.Se trata de C, quien contó para EL UNIVERSAL que el hombre, identificado como, fue quien la atacó.Ambos son vecinos de lubicada en la coloniade la alcaldía, donde ella fue elegida hace año y medio para administrar los recursos para los servicios y mantenimiento.Sin embargo, a raíz de ello menciona Cristina, el señor Leonardo “N” empezó a comportarse de manera violentaEl hombre comenzó a acosarla, señala Cristina: “me esperaba, espiaba y grababa desde su carro, ya en varias ocasiones me agredió, se me acercaba, me decía insultos y una vez me soltó un cabezazo”.Aquella ocasión, además de agredirla físicamente, también la amenazó de muerte, por lo que solicitó la presencia de una patrulla, pero los oficiales no procedieron al calificar el caso como “una pelea de vecindad”.Ante la negativa de los oficiales, Cristina Martínez acudió al Ministerio Público ZT-MP4 a levantar unapero igual, calificaron el caso como “chisme de vecindad” y que no ameritabaCristina Martínez señala que, ante la negativa de las autoridades para actuar, interpuso una denuncia por discriminación “decían que no había evidencias por el golpe en la cabeza, pero el daño psicológico que me está ocasionando es más fuerte, mis hijas y yo vivimos con miedo, una de mis hijas presenta crisis nerviosas por todo lo que está pasando alrededor”.De acuerdo con Cristina, el señor Leonardo “N” tiene varios conflictos, no solo con ella, sino con otros vecinos que incluso también interpusieron una demanda en su contra por otra situación.Cristina cuenta que el video en el que aparece en el piso fue grabado el 17 de enero y que desde temprana hora, el hombre empezó a molestar a los guardias de seguridad del condominio, quienes llamaron a la policía por la actitud violenta del señor, pero no actuaron.A las ocho de la mañana, Cristina salió para mover su auto y dar paso para que el señor Leonardo “N” metiera el suyo, pero comenzó a insultarla y a grabarla con su celular.Cristina trató de evitarlo, “camino y de repente me da una nalgada en la pompa derecha, me doy la vuelta y le reclamó -qué le pasa señor- y luego me agarra los senos, empiezo a manotear y me da un puñetazo en la costilla izquierda y luego me avienta, ya en el piso comienza a patearme, ya no me pude levantar”.Sus hijas y los guardias le ayudaron, también, vecinos que se dieron cuenta grabaron algunos videos, incluido el que circula en redes sociales.El señorMientras, a Cristina la trasladaron aldonde le sacaron radiografías y determinaron que tenía lesiones menores que curaban en algunos días, por lo que en el MP indicaron que no podían proceder contra él por el ataque, aunque si lo retuvieron 48 horas por abuso sexual.Tras la publicación de esta nota, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) contestó a través de redes sociales que "el posible agresor fuey estamos en contacto con la víctima".En un comunicado, laindica que el 17 de enero se inició la carpeta de investigación y que dos días despupes, el 19 de enero, se llevó a cabo audiencia inicial en la que un agente del Ministerio Público lo vinculó a proceso, pero no específica por qué delito.De acuerdo con la Fiscalía, se fijó como plazo para el cierre de investigación complementaria el 19 de marzo.Sin embargo, al consultar a Cristina Martínez sobre la respuesta de las autoridades, señala que a ella no le han notificado nada al respecto sobre la vinculación a proceso.