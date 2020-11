Sujetos ingresan a propiedad del sheriff en Eagle Pass

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- La oficina del sheriff abrió una investigación en torno a la conducta de un individuo que ingresó a su propiedad en una zona residencial al norte de la ciudad.



La intención del individuo que bajó de un vehículo color blanco tipo pick up, fue la de llevarse dos anuncios del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden que el sheriff tenía instalados frente a su casa.



Hizo un llamado a las personas que se involucraron en esta situación a que se contacten con el sheriff para disculparse y no pasará nada.



Pero si no sucede así, una vez que terminen las investigaciones y se confirmen las identidades de las personas, entonces se girarán órdenes de arresto.