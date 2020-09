Suma 40 mil firmas carta de respuesta a críticos de AMLO: El Fisgón

Escuchar Nota

Pedimos una disculpa.

No hemos podido actualizar las firmas de la carta "Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra" por cuestiones técnicas.

Estamos rebasados.

Nos llegaron más de 40 mil firmas.

(Tenemos problemas que el FRENAAA jamás entenderá). pic.twitter.com/OndYdE4xCk — Rafael Barajas (@fisgonmonero) September 22, 2020

difundida en respuesta ciudadana al desplegado firmado por más de 650 intelectuales titulado “En defensa de la libertad de expresión”,“Pedimos una disculpa. No hemos podido actualizar la firma de la carta ‘Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra’, por cuestiones técnicas. Estamos rebasados. Nos llegaron más de 40 mil firmas.El 20, cuando comenzó a recabar las firmas, comentó: “Ante el desplegado de los 650, un grupo ciudadano escribió esta respuesta que fue firmada (en unas horas) por más de 28 mil personas (y siguen llegando firmas).La convocatoria se cerró este 22 de septiembre a las 14:00 horas.. De ellos, días después se deslindaron la integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Ramírez Kuri, y el reconocido ceramista Gustavo Pérez, quienes se dijeron indignados por el uso de su nombre sin su consentimiento.Como contrapeso, El Fisgón difundió la otra carta donde aseguraya sea informados u opinador. Nadie ha sido despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la presidencia “y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país”.Criticó que los firmantes denominados intelectuales eran quienes querían suprimir el debate, amordazar al presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal yel análisis y la crítica y que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral, añadió.y que es, en realidad, un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas”, agregó El Fisgón.“Quienes por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores –, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que el odio llegue al río”, dijo.La mayoría de las respuestas a la carta fue: “¡Ya firmé!”, pero otros fueron de queja, como el de @Saneli47063893 quien señaló: “Sí. Yo firmé y no aparezco”, o quienes aprovecharon para usar la sátira en sus comentarios, como @nayeli786 que puntualizó:O el de @humberto0657, quien suspicaz, comentó, eso me hace pensar que si la votación para enjuiciar a los ex presidentes se hubiera efectuado por Twitter hubiéramos firmado más de tres millones”.Y @LuzdeLuna_N, quien añadió: “Sabemos que pudieron ser muchas más.y @BallinaLajme quien añadió: “Toda mi familia ya firmó!!!”