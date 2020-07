Suma América sus primeros puntos ante Pachuca

Escuchar Nota

Esta vez no hubo #FueraPiojo, y todo gracias a Federico Viñas.en el Estadio Hidalgo, en el debut en el torneo Guardianes 2020. El segundo tanto fue obra de Sebastián Córdovamostró su viveza para anticiparse a su marcador Gustavo Cabral y al portero Óscar Ustari, luego de un rebote tras un disparo de Roger Martínez.Fue un partido de polémica debido al desempeño arbitral de Mario Vargas. El silbante no quiso expulsar, por doble amarilla, a Emmanuel García en el primer tiempo, pero en el complemento sí mostró la segunda amonestación a Jorge "Burrito" Hernández al 55' y a Santiago Cáseres al 64', en jugadas que no parecían para dicho castigo.Esas acciones cambiaron el curso del partido, que parecía complicarse desde el comienzo para el América cuando al 9' salió el central Emanuel Aguilera por lesión, mismo destino que al 49' corrió Andrés Ibargüen. Las Águilas quemaron dos de sus tres oportunidades de cambio por esas circunstancias.quien acercó a los Tuzos, demasiado tarde, ya cuando no quedaba nada en el relojDespués de una pretemporada tormentosa, el América puso calma a las críticas. Su técnico Herrera puede dormir tranquilo, al menos un poco porque todavía tendrá el pendiente de sus lesionados.de la administración de Grupo Pachuca.