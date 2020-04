Suma Coahuila dos nuevos casos de Covid-19; ya son 122

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud de Coahuila al corte de las 19:00 hrs, confirmó 2 nuevos casos de COVID - 19 en la entidad.



Se trata de un hombre de 38 años de Monclova y un hombre también de 30 procedente de Piedras Negras.



En total hay 122 casos en Coahuila, incluidos 9 fallecimientos, distribuidos así:



70 en Monclova

14 en Torreón

17 en Saltillo

10 en Piedras Negras

1 en Acuña

1 en San Juan de Sabinas

2 en Sacramento

1 Matamoros

2 Frontera

1 San Buenaventura

1 Castaños

2 Ramos Arizpe



Hospitalizados:



2 Monclova (1 en Monterrey)

5 Torreón

1 Saltillo



Alta:



1 Torreón

3 Saltillo

1 Monclova



Decesos:



1 Acuña

6 Monclova

1 Sacramento

1 San Juan de Sabinas



Se hace la recomendación a las familias la importancia de resguardarse en casa. NO SALIR, solo si es estrictamente necesario.



Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.