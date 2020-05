Coahuila reporta 6 nuevos casos y una defunción por COVID-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Esta tarde autoridades dieron a conocer que se confirmaron 6 nuevos casos de coronavirus en Coahuila, incluida la defunción de una mujer de 63 años originaria de Torreón.



A continuación el reporte completo



Con motivo de mantener a la población informada de los principales avances del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19, la Secretaría de Salud de Coahuila (SS) informa:



1.- Al momento se registran 6 nuevos casos de COVID - 19 en la entidad, incluida una defunción de una mujer originaria del municipio de Torreón.



DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS



-Torreón

Mujer de 63 años (+)

Mujer de 32 años

Hombre de 23 años

Hombre de 17 años (Institución privada - Laboratorio certificado)

Hombre de 20 años (Institución privada - Laboratorio certificado)

Hombre de 25 años (Institución privada - Laboratorio certificado)



2.- Al día de hoy, se contabilizan en Coahuila EN TOTAL 938 casos - incluidos 63 decesos - distribuidos de la siguiente manera:



DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS:



290 Monclova

222 Torreón

113 Saltillo

61 San Pedro

44 Piedras Negras

37 Frontera

32 Matamoros

24 Acuña

20 Sacramento

16 Francisco I. Madero

15 Cuatro Ciénegas

14 Sabinas

13 Castaños

6 Parras

6 Múzquiz

5 San Juan de Sabinas

5 Ramos Arizpe

4 Ocampo

3 San Buenaventura

3 Viesca

2 Nadadores

2 Nava

1 Escobedo



HOSPITALIZADOS:



16 Torreón

13 Monclova

2 Saltillo

2 Piedras Negras



ALTAS:



204 Monclova

63 Torreón

50 Saltillo

33 Frontera

20 Piedras Negras

10 Castaños

4 San Juan de Sabinas

3 Múzquiz

2 Cuatro Ciénegas

2 San Pedro

1 Francisco I Madero

1 Escobedo

1 Sabinas

1 Sacramento



DECESOS:



30 Monclova

8 Torreón

7 Saltillo

5 Acuña

4 Matamoros

2 Sacramento

1 Piedras Negras

1 San Juan de Sabinas

1 San Buenaventura

1 Múzquiz

1 Castaños

1 Frontera

1 San Pedro



3.- El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la necesidad de resguardarse en casa.



NO SALIR, solo si es estrictamente necesario (actividades esenciales).



4.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.



Su uso es obligatorio.



5.- Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana, o bien marca al 911.



La información es totalmente CONFIDENCIAL.