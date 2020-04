Suma IMSS al HGZ No. 11 en PN, a red de hospitales de reconversión

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Piedras Negras, Coahuila, se sumará a la red de hospitales que den servicio de internamiento a las personas enfermas de Covid-19, durante la fase III de la emergencia sanitaria, y de manera gradual modificará sus esquemas de atención.



El jefe delegacional de Prestaciones Médicas, Maximiliano Elguezabal Mendoza, destacó que ante la inminente llegada de la fase III, el IMSS en Coahuila amplía su red de hospitales y trabaja en el Plan de Preparación y Respuesta Institucional COVID-19, que consiste en organizar y reconvertir la infraestructura hospitalaria, el equipo médico y el personal de salud para atender la emergencia sanitaria en las distintas partes de la entidad.



Enfatizó que aquellas consultas que son susceptibles de programación, como es el caso de oftalmología, alergología, geriatría, medicina interna y cirugía, y entre los servicios que se mantienen durante la emergencia son los de quimioterapias, ginecología y algunos aspectos de pediatría.



En apoyo a la derechohabiencia y en especial a los grupos de mayor riesgo, el Instituto ha reforzado mecanismos como los trámites en línea y la receta resurtible, para evitar aglomeraciones y traslados innecesarios.



De igual forma, destacó la integración de un comité para la atención de la emergencia, con participación del director, administrador, epidemiólogo y enfermería, entre otros actores.



A la fecha, los hospitales que ya trabajan bajo este esquema son el HGZ No. 1 y el HGZc/MF No. 2, en Saltillo; el HGZc/MF No. 7, en Monclova; y el HGZc/MF No. 18, en Torreón.



Estas acciones permitirán una atención especializada a los pacientes con COVID-19, y al mismo tiempo salvaguardar la salud y seguridad de la población derechohabiente y personal hospitalario.