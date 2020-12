Suma Interjet 3 días sin operar por no pagar el combustible

Escuchar Nota

"Llamé a la línea (telefónica) y el agente me dijo que iba a salir el 2 de diciembre", contó.

"Lo que la empresa ha dicho es que podría ser hasta mañana, incluso se puso un letrero para avisar a los pasajeros", explicó un colaborador del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Interjet canceló nuevamente todos sus vuelos programados para este día por falta de combustible, según testimonios de viajeros afectados y empleados, con lo que suma tres días sin operar.El fin de semana pasado,para sus vuelos y argumentó a sus pasajeros que sus avionesSin embargo, la empresa informó ayer a todas las tripulaciones que tampoco operaría sus vuelos de este lunes debido a que no contaba con combustible para operarlos, contó uno de los empleados de la aerolínea.A Paulina le cancelaron el sábado pasado su vuelo 3031 Mérida-Ciudad de México, y aunque inicialmente le informaron que volaría este lunes, no fue así.Ayer le notificaron que este día no habría vuelos y le ofrecieron volar hasta el miércoles., programado para ayer, había sido cancelado y que la empresa operaría hasta el miércoles.Él compró boletos desde noviembre del año pasado para un viaje internacional que la aerolínea canceló.Interjet también comunicó al personal del Aeropuerto Internacional de Cancún que operaría hasta mañana los vuelos desde y hacia este destino.