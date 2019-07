Suma Interjet 9,486 pasajeros afectados

En los tres primeros días de esta semana, Interjet ha cancelado al menos 46 vuelos nacionales e internacionales y suma por lo menos 20 con demoras, lo que ha afectado a 9 mil 486 pasajeros, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).El lunes, la Procuraduría registró 10 vuelos cancelados y 5 demorados, con una afectación a 2 mil 216 clientes.Ayer, la dependencia reportó 23 operaciones canceladas y 15 con retrasos, lo que perjudicó a 5 mil 343 viajeros.Este miércoles, la Profeco añadió 13 viajes cancelados y no anotó ninguno demorado, lo que estaría impactando a otros mil 927 usuarios.No obstante, la empresa indicó a Grupo REFORMA que hoy tiene al menos 4 vuelos retrasados, así como un vuelo cancelado que no contabilizó Profeco: el 2425 México-Hermosillo.Entre los otros vuelos cancelados este día se encuentran el 2312 Ciudad de México-Cancún, 2251 Ciudad de México-Chihuahua, 2980 Ciudad de México-Chicago y el 2960 Ciudad de México-Miami.Los vuelos demorados de hoy reconocidos por Interjet son el 2890 Ciudad de México-Lima, 5801 y 2801 Ciudad de México-San José del Cabo, así como el 3970 Ciudad de México-Dallas.Además, según usuarios afectados, hay otros vuelos cancelados o demorados. Por ejemplo, el vuelo 2504 Ciudad del Carmen-Ciudad de México, con despegue programado para las 8:45 horas, salió con casi una hora de retraso."Vocearon que estaba retrasado y en la alicación (móvil de la aerolínea) también informaron que estaba demorado", comentó Alicia Hernández, pasajera de este vuelo.En redes sociales, otros pasajeros han denunciado retrasos de otros vuelos."Pésimo servicio en el aeropuerto de Cancún, con la aerolínea @interjet más de 4 horas de retraso un vuelo a la CDMX, su personal no sabe ni lo que es un pase de abordar (sic)", publicó en Twitter @raedmr23.La aerolínea comentó que será hasta mañana cuando las operaciones se normalicen, aunque no dio más detalles.Ayer, Interjet aseguró que las demoras y cancelaciones obedecen a una reestructura operacional, pero pilotos de la empresa aseguraron que la causa es la falta de tripulaciones.