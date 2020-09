Suma México 76 mil 603 muertes por Covid-19

Escuchar Nota

"Independientemente de que no tienen una muestra, son muy importantes porque nos permiten contribuir a la estimación de los casos", dijo en conferencia.



, con lo que suman 76 mil 603 en México.Además, informó que hay 733 mil 717 casos acumulados, 3 mil 400 más que ayer., lo que representa el cuatro por ciento del total de la epidemia.Detalló que hay 185 mil 320 casos sospechosos a los que no se les ha tomado una muestra de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad.y posibilidad de tener un resultado y 93 mil 953 sin posibilidad de resultado.Explicó que aquellos sin posibilidad de resultado se deben a que la muestra no llegó al laboratorio o sí lo hizo pero fue rechazada porque no cumplió con los lineamientos.Sobre la ocupación hospitalaria, mencionó que es de 27 por ciento en camas generales a nivel nacional.Para las camas con ventilador, destinadas a los pacientes críticos, la saturación es de 23 por ciento.