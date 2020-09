Suma Miguel una vela más al pastel

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- José Miguel Carrizales estuvo de manteles largos por un día muy importante en su vida como en la de su esposa e hija, quienes no pudieron dejar pasar un cumpleaños más en la vida de Miguel, por lo que las felicitaciones no fueron la excepción.



La compañía y buenos deseos de su esposa Karen Puente Rojas no pasaron por desapercibido en un día especial, en donde fue ella la primera en desearle el mejor de los cumpleaños junto con algunos gestos y detalles que volvieron un cumpleaños muy especial para Miguel.



La presencia de su hija Alisson lo volvió un cumpleaños muy significativo para Miguel, así como tampoco pudo faltar un rico pastel, el cual compartió junto a su familia que le deseó lo mejor en su arribo a un año más de vida.